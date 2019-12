12 Ore del Golfo 2019 | programma | orari | tv e streaming C’è Valentino Rossi al volante

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Proseguono le sfide per: il Dottore non è mai domo e continua a voler provare le quattro ruote. Nel week-end, in particolare nella giornata di domani, il fenomeno della Yamaha sarà impegnato sulla Ferrari 488 GT3 preparata da Kessel Racing, assieme al fratello Luca Marini e all’amico Alessio Salucci nella 12 ore deldi Abu Dhabi. Andiamo a scoprire ildella manifestazione e come seguirla in TV.12 ore delVenerdì 13 dicembre 6:30 – 7:20 – Prove Libere 2 (50 minuti) 7:30 – 8:20 – Prove Libere 3 (50 minuti) 8:30 – 9:20 – Prove Libere 4 (50 minuti) 14:00 – 14:15 – Qualifiche 1 (15 minuti) 14:30 – 14:45 – Qualifiche 2 (15 minuti) 15:00 – 15:15 – Qualifiche 3 (15 minuti) Sabato 14 dicembre 6:30 – 12:30 – Gara prima parte (6 ore) – diretta Skysport.it 14:30 – 20:30 – Gara seconda parte (6 ore) – diretta ...

socios : ?? Romanisti! Per festeggiare l’ultima partita casalinga del 2019 dell’@OfficialASRoma, vi invitiamo per una serata… - Roma : Maltempo: da oggi venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche dalle or… - SkySportMotoGP : ???? @ValeYellow46 in pista per la 12 Ore del Golfo ???? Foto e risultati della prima giornata ?… -