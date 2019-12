10 anni di provocazioni | dal 2010 al 2019 | il monito dell’arte

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Viaggiare nel tempo si può. Sfogliando un giornale, rispolverando vecchie tendenze, fermandosi su come usiamo la lingua oggi, quali parole non ci risuonano più così desuete come lo erano un tempo. Un continuo ribollire, anno per anno, di innovazioni, invenzioni, amarcord. Un viaggio che è possibile fare anche nell’arte, estraendo dal cilindro del tempo che fu quanto più ci segnò, ci accompagnò per un lungo o breve viaggio, disarmandoci. Dalal: 10di avanguardie, installazioni scandalose eartistiche. L.O.V.E, ildel provocatorio Cattelan Volendo tracciare una mappa delle opere salienti di questi ultimi 10, quelle che hanno fatto discutere e parlare di sé, ritorna spesso un nome: Maurizio Cattelan. Era proprio il lontanoquando sorgeva al centro di piazza degli Affari di Milano, sede della Borsa meneghina, L.O.V.E. Libertà, odio, ...

antniorusso166 : RT @Manolovilla14: IL CAZZONE DEL MIO ELETTRICISTA... DOPO 3 ANNI DI PROVOCAZIONI FINALMENTE HA CEDUTO ALLE MIE TENTAZIONI... ?? QUANTO MI S… - ksnt63 : @ilventodelmare Maurizio, su laBestia di SaIvini e sui #49milioni + fondi russi, Ban non è tutto il resto martello… - Manolovilla14 : RT @Manolovilla14: IL CAZZONE DEL MIO ELETTRICISTA... DOPO 3 ANNI DI PROVOCAZIONI FINALMENTE HA CEDUTO ALLE MIE TENTAZIONI... ?? QUANTO MI S… -