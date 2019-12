Zingaretti | nel Lazio finanziati 32 progetti con 6 | 3 milioni

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – La Giunta ha approvato la delibera per lo stanziamento di ulteriori 2.834.000 euro per il bando sulla Valorizzazione dei Luoghi della Cultura della Regione. Un investimento che va a sommarsi ai gia’ stanziati 3.460.000 euro per un totale di 6,3che permetteranno il finanziamento di 32in musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e istituti culturali. Attraverso il bando, prosegue il programma di investimenti della Regione nei luoghi della cultura del: l’intento e’ quello di migliorare le condizioni di fruibilita’, sicurezza e accessibilita’ al pubblico di questi luoghi puntando, nel contempo, a sviluppare politiche di valorizzazione in rete attraverso l’incentivo a interventi di sistema. “Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore traguardo che porta a 6,3di euro lo ...

