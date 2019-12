Ziggy, il cane che ha perso la vita per una telefonata fatta al numero sbagliato (Di venerdì 13 dicembre 2019) Ziggy era un bellissimo cagnolino amato e coccolato dalla sua proprietaria Andrea Martinez. Un giorno la donna l’ha portato dal veterinario perché stava male e il medico ha detto che avrebbe dovuto essere operato. Ma nel cuore della notte la donna ha ricevuto la telefonata dalla clinica in cui le veniva comunicato che il suo amato Ziggy era stato soppresso, come da lei richiesto. La clinica aveva chiamato il numero sbagliato e, così, il cane ha perso la vita per errore. Andrea Martinez ha dovuto portare Ziggy in una clinica veterinaria di Davis County perché stava male, vomitava e non riusciva a respirare. Il veterinario aveva consigliato un intervento d’urgenza perché Ziggy aveva un’ostruzione allo stomaco. Dissero alla proprietaria di lasciarlo in clinica e tornare a casa, ...

