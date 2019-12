Zanzara coreana | pericolo per uomini e animali

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La presenza dellain Italia si riscontra ormai da qualche anno. Il primo avvistamento di questa specie invasiva, infatti, risale al 2011 nella provincia di Belluno. Oggi, in Italia, è presente in almeno 5 regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Liguria. L’Aedes Koreicus è poco più grande dellatigre e rappresenta una nuova minaccia per la salute umana e animale. Questo insetto è infatti capace di trasmettere il virus dell’encefalite giapponese e la filariosi. Laè in grado di diffondersi molto rapidamente e, a differenza dellatigre, riesce a sopravvivere a temperature molto basse (fino a 10°C). Inoltre la sua diffusione viene agevolata dal trasporto passivo per mezzo di auto o trasporto merci. I suoi habitat ideali sono i luoghi umidi, con presenza di ristagni d’acqua. Per riprodursi l’Aedes ...

