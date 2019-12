X Factor 2019 | finale | Sofia Tornambene è la vincitrice

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tutto è pronto al Mediolanum Forum di Assago. Solo i migliori 4 di X13potranno esibirsi in uno dei templi dei big della musica nell'attesissimadi X, in onda giovedì 12 dicembre su Sky Uno e TV8. I protagonisti dell'ultimo atto del talent di Sky, prodotto da Fremantle, sono: i Booda, Davide Rossi, la Sierra e, e in una notte, uno contro l'altro, si contenderanno il titolo di vincitore assoluto.Sfida aperta al tavolo della giuria dove il giudice da battere è Samuel che, per la prima volta nella storia del talent, porta due Gruppi in; seguono Malika Ayane e Sfera Ebbasta con un concorrente a testa, mentre Mara Maionchi, dopo le vittorie nelle due scorse edizioni, quest'anno arriva al Forum senza concorrenti.Xè lapubblicato su TVBlog.it 12 dicembre ...

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O - XFactor_Italia : Iniziamo l'ultima settimana di #XF13 con una notizia che sappiamo volete sentire???? @IlVeroUltimo sarà ospite della… -