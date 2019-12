Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giovedì 12 dicembre, in prima serata su Sky Uno, calerà ildi una delle edizioni più controverse della storia di “X”. Gli ascolti non hanno premiato lo show, che ha subito un calo importante sia in termini di share che di telespettatori (quasi 2% di share), i giudici Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel sembrava avessero feeling, ma puntata dopo puntata è sembrato non si tollerassero già più tra loro. Peccato, anche perché Malika e Samuel si sono dimostrati all’altezza del loro compito e va anche dato atto, a tutti ei giudici, che si sono sempre assunti le loro responsabilità sulle eliminazioni, non interpellando il televoto a casa. In generale queste e tante altre cose messe assieme, non hanno funzionato, anche gli inediti non hanno riscontrato il favore del pubblico. I La Sierra con “Enfasi” hanno debuttato all’11esimo posto nella ...

TizianoFerro : Ci vediamo stasera dalle 21.15 ad X FACTOR. Per la prima volta di “In mezzo a questo inverno” ?? —- Thursday//jueves… - TutteLeNotizie : X Factor 13, stasera la finale. I quattro finalisti a FqMagazine: “Chiuso il sipario, si… - Salvucc20278465 : RT @SkyTG24: 6 cose da sapere prima di vedere la finale di X Factor di stasera -