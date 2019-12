Whisky da record | all' asta una collezione privata da 10 milioni di dollari

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un brindisi collettivo all'che, senza alcun dubbio, entrerà negli annali della storia del. Ovvero quella che l'anno prossimo - in una data non ancora specificata, ma presumibilmente compresa tra febbraio e aprile – vedrà protagonista l'impressionantedi Richard Gooding, uomo d'affari statunitense originario del Colorado con la passione per i distillati d'autore: un lotto da ben 3.900 bottiglie, tra cui alcuni pezzi rarissimi che potrebbero superare singolarmente i 2didi valore. Per un totale stimato ampiamente sopra i 10. Un evento in piena regola, insomma, come annunciato attraverso il proprio portale web da Whiskey Auctioneer. Non a caso il tesoro alcolico di Gooding, venuto a mancare nel 2014, è stato ribattezzato «The Perfect Collection»: tra le bottiglie più ...

