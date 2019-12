WhatsApp smette di funzionare su milioni di smartphone | ecco quelli a rischio

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019)cessa dida febbraio su alcuni tipi di. Come già accaduto in passato con altri telefonini, vengono mandate in pensione le piattaforme ritenute obsolete e perciò non più supportate. A partire dal 1° febbraio 2020 sarà la volta di tutti gli iPhone con iOS 8 e degliche fanno ancora uso di Android 2.3.7 o precedenti.diquando e perché Dal 1° febbraio dell'anno prossimo, dunque, la app di messaggistica sarà supportata soltanto su dispositivi con sistema operativo iOS 9 o Android OS 4.0.3 e versioni successive. Chi avesse ad esempio un iPhone con iOS 8 dovrà aggiornare il software oppure cambiare telefonino, se intende continuare a utilizzare. Sarà necessario avere installato sui propriiOS 9 o Android OS 4.0.3, o le versioni successive ad ...

