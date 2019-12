Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Harveyverserà alle sue accusatrici 25di. Lo prevede unche riguarda decine di presunte vittime dell'ex produttore che lo hanno denunciato civilmente per molestie e stupri., riferiscono fonti del New York Times, non dovrebbe pagare nulla di tasca propria né dovrebbe ammettere le aggressioni sessuali di cui è accusato. A pagare sarebbero società di assicurazione che rappresentano laCompany, l'ex studio di produzione difinito in bancarotta. I 25alle accusatrici sarebbero una parte di un totale di 47dicon cui la società chiuderebbe i conti con i creditori.L'intesa richiede il via libera del tribunale e la firma finale di tutte le parti.

ilpost : Harvey Weinstein risarcirà le sue accusatrici con 25 milioni di dollari per concludere le cause civili avviate nei… - ilfogliettone : Weinstein, accordo extragiudiziale da 25 milioni di dollari - - RediStefano : RT @Cambiacasacca: Vedo che Weinstein sta per chiudere un accordo con quelle che lo accusano di aver abusato per 25 milioni complessivi. Or… -