Volley | novità in casa Volare | ingaggiata la schiacciatrice Francesca Marra 

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiArriva nella famigliaun altro importante tassello del roster, stiamo parlando dellaMarra.in realtà nasce come libero, ruolo che ricopre in Serie B1, dove ha militato negli anni passati nella formazione di Scafati. Si notano infatti le sue spiccate doti in difesa e ricezione, ma ha deciso per quest’anno di cimentarsi nel ruolo di, che comunque ha già ricoperto negli anni passati nelle formazioni giovanili e in B2. In pratica un’atleta a tutto tondo. “è un’atleta completa – dichiara la società – è una ragazza positiva, attenta e sorridente. In un periodo nero come quello che purtroppo stiamo vivendo, avevamo bisogno di dare una sferzata alla squadra. C’era bisogno di un cambiamento e inabbiamo visto un ottimo inserimento. Abbiamo notato immediatamente le ...

