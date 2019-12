Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | prima sconfitta stagionale per Conegliano | vince

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha perso la suapartitadopo aver vinto ben diciassette incontri consecutivi. Le fresche Campionesse del Mondo, reduci dal trionfo iridato ottenuto domenica pomeriggio contro l’Eczacibasi Istanbul, sono ritornate in Italia e si sono dovute inchinare al cospetto di Perugia nel recupero della nona giornata dellaA1di. Le Campionesse d’Italia non sono riuscite a espugnare il PalaBarton dove aver rimontato da 1-2 ed essere state avanti 10-8 nel tie-break. Le ragazze di coach Daniele Santarelli restano comunque al comando della classifica ma ora hanno “solo” tre punti di vantaggio su Busto Arsizio a parità di incontri giocati. Le umbre rimangono sempre all’ultimo posto ma hanno ridotto le distanze nei confronti di Caserta e Cuneo rientrando nella lotta per non retrocedere grazie alle strepitose ...

