Volley | Champions League 2019-2020 | Trento al cardiopalma | rimonta dallo 0-2 e sconfigge

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha letteralmente sette vite, si inventa unada urlo e debutta con un successo nelladimaschile: sotto 0-2 e 3-8, i dolomitici risalgono la china con una foga esagerata e sconfiggono il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 23-25; 25-18; 25-17; 16-14). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti dovevano assolutamente vincere questa partita casalinga contro la compagine turca per non complicarsi la vita nel gruppo A e sono riusciti a conquistare un successo cruciale dopo 127 di vera battaglia di fronte ai 2500 spettatori della BLM Group Arena. Prima vittoria stagionale per l’Itas nella massima competizione continentale per importanza, la quarta forza della SuperLega ora occupa il secondo posto nel girone alle spalle di Civitanova che nel pomeriggio ha vinto sul campo del Ceske Budejovice. Ai quarti di finale accedono le vincitrici dei cinque ...

