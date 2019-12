Vivo ha presentato il cavo USB Type-C che ogni utente munito di smartphone da gaming

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha ideato un nuovoUSB-C per la ricarica didaL'articolohailUSB-C chedidavorrebbe avere proviene da TuttoAndroid.

fainformazione : Nuovo Vivo V17: diverso nel design, con quadrupla fotocamera a L e display forato Con non troppa fantasia lato mar… - fainfoscienza : Nuovo Vivo V17: diverso nel design, con quadrupla fotocamera a L e display forato Con non troppa fantasia lato mar… - lucadambrosio : [MUSICA MIGRANTE: qualche scatto della presentazione a Sora] Oggi per la prima volta ho presentato un mio libro a… -