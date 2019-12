Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il questore di Roma, Carmine Esposito, ha firmatoper 30, “a causacondotta” tenuta durante il match di Europa Leaguee in occasionefinale di Coppa Italia contro l’del 15 maggio scorso. Ben 12 provvedimenti sono stati emessi nei confronti degli Irriducibili che furono denunciati dalla Digos romana per i reati die minaccia a Pubblico Ufficiale in concorso, in occasione degliavvenutiil match europeo col, il 7 novembre scorso. Uno degliè stato anche denunciato per lesioni personali gravi a Pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico,aver rotto un braccio ad un funzionarioDigos. Altri 13, in aggiunta ai 4 provvedimenti già emessi nell’immediatezza dei fatti, sono stati adottati invece per gliin occasionefinale di Coppa Italia. ...

napolista : Violenza, 30 Daspo agli ultras della Lazio per gli scontri dopo Celtic e Atalanta Li ha firmati il questore di Rom… - filobusbus : Via la violenza sempre Daspo e denunce per decine ultrà Torino - Cronaca - ANSA - ilfaroonline : Violenza allo stadio, Daspo per 30 ultras della Lazio -