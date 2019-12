Violavano le identità dei clienti delle sale scommesse: 3 denunciati e 60 punti coinvolti (Di giovedì 12 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Le piattaforme di gioco erano state programmate per memorizzare i dati sensibili dei clienti e non era prevista la creazione di una password personale. Così chiunque poteva accedere ai profili dei giocatori. L'indagine è partita da Torino ed è stata estesa alle provincie di Roma, Napoli, Milano, Palermo e Teramo Tre titolari di attività e una sessantina di sale scommesse coinvolte. Hanno violato i profili di migliaia di giocatori online. È il risultato di un’operazione realizzata dalla guardia di finanza di Torino partita da una ricevitoria del capoluogo piemontese, poi estesa nelle provincie di Roma, Napoli, Milano, Palermo e Teramo. I tre soggetti sono stati denunciati per accesso abusivo ai sistemi informatici ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Come riporta La Stampa, l’indagine è iniziata a Torino quando alcuni mesi fa i finanzieri ...

