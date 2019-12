Violati i profili di migliaia di giocatori online | truffa da 30 milioni | 60 siti congelati

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A finire nel mirino delle indagini della Guardia di Finanza di Torino due concessionari per il gioco in rete: avevano predisposto le loro piattaforme per memorizzare i dati sensibili di accesso ai conti gioco dei clienti.didi, coinvolte decine di sale scommesse, tre persone denunciate e 60”.

napoli24 : Violati profili di giocatori online, truffa da 30 milioni - CorriereQ : Violati profili giocatori,stop a 60 siti - mauneobux : #News Ultim'ora Violati profili giocatori,stop a 60 siti -