Violati i profili di giocatori online, 60 siti congelati (Di giovedì 12 dicembre 2019) Avrebbero violato i profili di migliaia di giocatori online: questa l’accusa per due concessionari per il gioco in rete che sono finiti al centro di un’indagine della guardia di finanza di Torino. Sono scattate perquisizioni in tutta Italia e 60 siti sono stati congelati. Coinvolte decine di sale scommesse Nell'operazione sono coinvolte anche decine di sale scommesse. Inoltre, tre persone sono state denunciate per accesso abusivo ai sistemi informatici ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

