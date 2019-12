Vietato morire nel weekend | l’ordinanza del sindaco che fa discutere

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Da una piccola cittadina francese arriva la provocazione di unnei giorni festivi e nel. Il motivo sarebbe la carenza di medici nei fine settimana dovuta ai numerosi turni estenuanti che devono tenere durante i giorni feriali. La trovata delha già fatto parlare numerosi giornali e ottenuto l’effetto di scandalo sperato. Il divieto dineiL’idea di Isabelle Dugelet, sindaca della cittadina di La Gresle, in Francia, ha fatto moltoin questi giorni mentre le festività natalizie si avvicinano. La donna ha infatti emanato un’ordinanza in cui si vieta ai propri cittadini dinele nei giorni festivi per un periodo non ancora definito. Il motivo è la carenza di medici in questi periodi, quindi si tratta di una vera e propria necessità per il comune. A La Gresle il personale medico locale ha chiesto di ...

Babi14350596 : @micheciprovo ?????? muoio!!! Ops no, fino al 2021 è vietato morire???? - rimangoforte : mi disse, più o meno, testuali parole: 'noi abbiamo la versione da una settimana, io te la volevo passare però me l… - voodoolove14 : @ermarpione Sta cosa mi ha fatto piangere male. Pensa vietato morire. No moni ?? -