Vieni da me | Caterina Balivo assente Matano-Cuccarini iniziano prima?

(Di giovedì 12 dicembre 2019)non va in onda conda me. La vita in diretta si allunga e parte? Pomeriggio anomalo quello di oggi, giovedì 12 dicembre 2019:da me, come annunciato ieri da, non è andato in onda per lasciare spazio ad un’edizione speciale del TG1, trasmessa da Milano in occasione del 50° Anniversario della Strage di Piazza Fontana. Tale diretta, essendo iniziata alle 14.00, quindi subito dopo l’edizione del telegiornale delle 13.30, ha occupato l’intera fascia oraria solitamente affidata ada me di, oggi non in onda quindi, come suddetto. Come apprendiamo dal sito ufficiale di Rai1, la durata prevista per l’edizione speciale del TG1 è di 90 minuti, dunque alle 15.30 è stata programmata una breve antede La vita in diretta, in attesa dell’inizio de Il paradiso delle signore, in onda come sempre a ...

