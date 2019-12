Video spettacolari con il Samsung Galaxy S11 | in 8K e con speciali filtri

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Se ilS11 arriverà non più tardi del 18 febbraio come svelato nel corso della giornata di ieri, appare più che normale che le anticipazioni sulle sue specifiche tecniche si moltiplichino. L'ultima indiscrezione odierna si riferisce alla fotocamera e soprattutto ad una funzionePro che dovrebbe permettere di girare filmati da vero professionista. Non è la prima volta che si mette in evidenza l'aspetto premium del compartodel futuroS11. Dopo aver sottolineato come il dispositivo dovrebbe essere dotato di 5 modalità di ripresa, un esperto della Community XDA-Developers come Max Weinbach è tornato a parlare dei plus della prossima ammiraglia, lasciando davvero ben sperare sulla dotazione hardware e software della stessa. IlS11 avrà una serie di strumenti che consentiranno di effettuare ripresenon solo in maniera automatica, ...

Video spettacolari con il #SamsungGalaxyS11, in 8K e con speciali filtri