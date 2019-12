VIDEO – Primo giorno di Gattuso al Napoli | l’emozionante clip del club

Leggi la notizia su forzazzurri

Ieri il primo giorno da tecnico del Napoli. Nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento Gennaro Gattuso ieri ha trascorso il suo primo giorno da allenatore del Napoli. Nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento e poi si è presentato alla stampa in conferenza. La SSC Napoli, tramite Instagram, ha postato un video della sintesi della giornata del nuovo tecnico azzurro.

