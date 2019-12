Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 20:20 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA: SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI , PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 579+000, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO E SI TRANSITA SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTANO KM DI CODA SIA SULLA A1 E SIA SULLA DIRAMAZIOESUD DOPO SAN CESAREO SEMPRE VERSO NAPOLI, PER CHI VIAGGIA IN QUELLA DIREZIONE SI CONSIGLIA L’USCITA DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONESUD CON RIENTRO SULL’AUTOSTRADA A VALMONTONE DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE TRA LO SVINCOLO PISANA E L’USCITA OSTIENSE, A SEGUIRE INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA LAURENTINA ANINA. IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO DALLO SVINCOLOFIUMICINO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 19:35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -