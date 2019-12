Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 19 | 45

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 19:35 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI , PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 579+000, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO E SI TRANSITA SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTANO 5 KM DI CODA IN AUMENTO E 4 KM DI CODA SULLA DIRAMAZIONE DISUD, DOPO SAN CESAREO SEMPRE VERSO NAPOLI, PER CHI VIAGGIA IN QUELLA DIREZIONE SI CONSIGLIA L’USCITA DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONESUD CON RIENTRO SULL’AUTOSTRADA A VALMONTONE DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO AURELIA ALL’USCITA PONTINA, ALTRE CODE DA LAURENTINA ANINA PER UN INCIDENTE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO PRENESTINA E DI ...

