Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 15 | 30

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: IL TRAFFICO E’ GIA’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA DALLO SVINCOLO PER LAFIUMICINO FINO ALL’USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO DA VIA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO, RESTANDO A NORD CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO ...

