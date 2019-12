Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 11 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE, E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SULLA TIBURTINA INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN DIREZIONE; SULLA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA; INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI ...

