Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 10 | 30

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E TIBURTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E RALLENTAMENTI ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA-FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; SULLA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE. SEMPRE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN ...

