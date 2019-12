Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)12 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTNA E TIBURTINA; SI SEGNALANO INVECE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO; SULLA DIRAMAZIONE-SUD, TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO; PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA SUD E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; TRAFFICO IN AUMENTO PER CHI È IN VIAGGIO VERSOANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN ENTRATA; SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #manifestazione -Piazza Monte Citorio ??#12dicembre ?? ore 10.30 alle ore 12.30 ?Possibili disagi alla viab… - LuceverdeRoma : #Roma #manifestazione - Piazza S. Apostoli ??#12dicembre ?? ore 9.00 ?Possibili disagi alla viabilità nell'area ci… -