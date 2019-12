Via sconto-sismabonus? Presidente ingegneri al Governo | “Che confusione”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Finanziaria: arriva il commento – sferzante – deldell’Ordine deglidella provincia di Salerno. Di buon’ora l’ingegnere salernitano Michele Brigante (foto a lato) afferma: “Che confusione! Eliminato loin fattura per sisma bonus? Un passo avanti e tre indietro”. Se l’indiscrezione fosse confermata (Brigante pone l’interrogativo), il provvedimento – che sarebbe adottato tra l’altro in una fase storica ricca, per l’Italia, di eventi tellurici più o meno ‘micro’ – smonterebbe il lavoro faticosamente portato avanti negli scorsi anni dall’Ordine nazionale deglie dalle categorie interessate. Brigante evidenzia, quindi, un importante elemento che potrebbe essere oggetto di dibattito parlamentare e approfondimento dalle ...

