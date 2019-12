Via libera alla vendita di cannabis light se il Thc è sotto il 5% | approvato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Ragazzi ce l’abbiamo fatta: poco fa abbiamouno dei nostri emendamenti”manovra “sulla canapa industriale. È quello meno ambizioso che riguarda principalmente la biomassa, ma che comunque modifica le legge sulla canapa consentendo di commercializzare i fiori e soprattutto modifica il testo unico per gli stupefacenti stabilendo una volta per tutte cheil 5% di Thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente”, con queste parole il senatore M5s Matteo Mantero ha annunciato il viaall’emendamentomanovra sulla canapa.Nel post si legge ancora che questo step “non è il punto di arrivo, anzi solo quello di partenza- conclude- ma oggi abbiamo dato la prima spta all’assurdo muro di pregiudizio, che ancora circonda questa pianta. I canapicoltori e negozianti italiani potranno ...

fattoquotidiano : Banche, Financial Times critica il via libera Ue al salvataggio con soldi pubblici della tedesca NordLB: “Mina la c… - LegaSalvini : ++ L'ALLARME DELLA COSTITUZIONALISTA @GCERRINAFERONI: SICURI CHE COL VIA LIBERA AL MES LE PREROGATIVE DELLE CAMERE… - borghi_claudio : Per la millesima volta ricordo la posizione UFFICIALE della Lega sull'Euro. Tutto il resto sono sciocchezze e patet… -