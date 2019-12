Vi ricordate di Alexia? Ecco che fine ha fatto la cantante

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È stata la regina musicale di quasi tutte le estati tra ladegli anni Novanta e il Duemila. Fino a vincere il Festival di Sanremo. Poi, è improvvisamente scomparsa. È tornata martedì a fare capolini in televisione, a Vieni da me. Lae compositrice italiana originaria di La Spezia, il cui repertorio varia dall’eurodance al pop, passando per il soul e il rock, ha concesso un’intervista esclusiva alla conduttrice Caterina Balivo, dove si è raccontata a ruota libera su amore, vita privata e carriera. Ai telespettatori ha confidato in particolare un problema di natura psicologica che l’ha segnata nel profondo. Nel momento in cui raggiungeva l’apice del successo nella sua carriera,è finita in preda ad una crisi esistenziale. Ad un certo punto della sua vita, nonostante il successo ottenuto in campo musicale, ladi fama ...

