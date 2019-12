Ventura sull’Italia: «Mancini può aprire un nuovo ciclo» (Di giovedì 12 dicembre 2019) Gian Piero Ventura è tornato a parlare di Italia e Nazionale: queste le parole dell’ex ct azzurro e attuale allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura è tornato a parlare di Nazionale, durante un convegno all’Università degli Studi di Salerno. Queste le parole dell’ex ct azzurro. Mancini – «Credo che questa Nazionale, con questo gruppo, possa aprire un ciclo per i prossimi otto anni ed è l’augurio che faccio. Non c’è mai una risposta, ci sono più risposte. Dopo la vittoria del 2006 c’è stata un po’ di confusione, nel senso che c’era sempre qualcosa ma mancava sempre qualcosa» TIFOSO – «Sono estremamente fiducioso per il futuro e rimango tifoso della Nazionale. Per chi viene dalla mia generazione la maglia azzurra è qualcosa di assolutamente unico e importante» STRADA GIUSTA – «Sono assolutamente convinto ...

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ventura sull’Italia