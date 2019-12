Ventura spiega così il flop con la Nazionale | “dopo il 2006 c’è stata confusione”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’allenatore della Salernitana Gian Pierotorna a parlare delladopo ildella mancata qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018. “Credo che questa, con questo gruppo, possa aprire un ciclo per i prossimi otto anni ed e’ l’augurio che faccio”, sono le dichiarazioni durante un convegno all’Universita’ degli Studi di Salerno, rispondendo a uno studente che gli chiedeva cosa mancasse all’attuale. “Non c’e’ mai una risposta, ci sono piu’ risposte”, ha detto il tecnico ligure,ndo che a suo parere “dopo la vittoria delc’e’ stato un po’ di confusione, nel senso che c’era sempre qualcosa ma mancava sempre qualcosa”.è però “estremamente fiducioso” per la situazione attuale, ammettendo di essere ...

