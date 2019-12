Venerdì nero per i trasporti | sciopero nazionale di 24 ore del personale Alitalia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Air Italy13 dicembre: le informazioni sui voli cancellati e sulle motivazioni della manifestazione.per il trasporto aereo per lodi 24 ore che interesserà i piloti e gli assistenti (di volo e di terra) die Air Italy.e Air Italy,di 24 ore13 dicembre Nella giornata del1 3 dicembre non è garantito il servizio ma nel rispetto delle fasce di garanzia, ossia quella che va dalle 7 alle 10 e quella che va dalle 18 alle 21. I motivi delloLoè causato dalla mancata risoluzione della crisi di. La compagnia aerea resta al momento senza un futuro, o almeno senza solide basi per costruire un futuro. Fallite le trattative di mercato per la creazione di un consorzio,resta nelle mani di un commissario che ha il compito di provare a rilanciare (per ...

chetempochefa : - 'Chi ha fatto il black friday ha passato un venerdì nero.' - 'Lei mi sta facendo passare una brown sunday allora… - nomesistivo : #Libertàecondizionamento Lo chiamano venerdì da incubo e non più venerdì nero. - Notiziedi_it : Sciopero Alitalia, per trasporto aereo “venerdì nero”: tutti i voli cancellati a Fiumicino -