Valve rimuove da Steam gli utenti che inneggiano al nazismo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I gruppi di estrema destra che spesso hanno utilizzato un linguaggio di ispirazione nazista sono stati a lungo liberi di agire su, senza affrontare troppe resistenze. L'anno scorso,ha eliminato molti gruppi che inneggiavano all'odio sulla scia di report continui da pubblicazioni come Vice, ma i proprietari dinon hanno usato una politica di tolleranza zero, lasciando alcuni gruppi sulla piattaforma. Ora un ente normativo tedesco ha dichiarato di aver fatto eliminare all'azienda oltre 50 casi di contenuti che facevano riferimento al.La Media Authority of Hamburg Schleswig-Holstein (comunemente abbreviata in "MA HSH") ha dichiarato in una recente pubblicazione cheha rimosso 30 profili utente e 28 wallpaper ritenuti illegali dalla legge tedesca, citando il Trattato sulla protezione dei minori. L'ente indicava persone con nomi utente come "Führer" e ...

