Valentino Rossi sulla Mercedes | “Mi sono sentito un vero pilota di Formula 1”

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le dichiarazioni didopo lo scambio con Hamilton: “E’ stato untest, non lo dimenticherò mai.contento”. VALENCIA (SPAGNA) – Le dichiarazioni didopo lo scambio con Hamilton. Il Dottore ha voluto esprimere la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato tutto molto bello, lo ricorderò per sempre.un grande tifoso di Lewis e dopo aver trascorso queste giornate insieme lo sarò ancora di più. Si è trattato di une proprio test, durato tutto il giorno. Abbiamo provato tante cose e per una volta miundi1.molto contento“.si è soffermato anche: “All’inizio ero un po’ nervoso ma la macchina mi ha messo immediatamente a mio agio.arrivato fino ad un certo punto perché ...

