Vado a caccia di coupon | così parto in vacanza e faccio la spesa È questo il mio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Serena Guatta vive a Brescia, ha 37 anni, un figlio, e passa gran parte della giornata a cercare sconti, voucher e buoni online. Ha vinto decine di viaggi in posti da sogno, ben sette biciclette, tre planetarie per impastare i dolci e chi più ne ha più ne metta. L’ultimo premio? Ben diecimila euro, da destinare ad un comune a sua scelta per riqualificare o ampliare un parco giochi. La sua passione per il risparmio è talmente redditizia da spingerla a lasciare il suo lavoro da ragioniera: “Mi conveniva stare a casa”, ha affermato. Da quando ha detto addio al lavoro part time nello studio di un commercialista, Serena va adi. E’ una vera e propria divoratrice di volantini con le offerte dei supermercati e conosce alla perfezione tutti i concorsi che potrebbero fruttarle premi o sconti. Il suo obiettivo è fare la...

