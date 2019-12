Uso terapeutico della Cannabis | Pedicini M5S | “Dibattito in corso in Ue”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’eurodeputato e portavoce M5S Piernicola, oggi è intervenuto al convegnoRenaissance: Plants, Policy, People & Products” (Rinascimento: piante, politica, persone e prodotti), ospitato al Parlamento europeo, dove ha rimarcato il suo impegno al fine di sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sull’importanza dell’utilizzopianta diper scopi terapeutici. “E’ comunemente accettato l’uso di farmaci a base di oppiacei (come gli analgesici) ma non quelli a base di. E’ una distorsione culturale che va combattuta. All’inizio di quest’anno, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle potenzialitàpianta dia scopo. Certo, la risoluzione non è perfetta. Avevamo presentato degli emendamenti con l’obiettivo di chiarire che non solo i ...

