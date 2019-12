Usmate Velate | operaio di 60 anni cade da un’impalcatura di due metri | gravi le sue

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una brutta caduta da un ponteggio di duementre si trovava sul posto di lavoro. È quanto accaduto a undi 60impegnato in un cantiere edile di, in provincia di Monza e Brianza. In seguito all'incidente le sue condizioni sono apparse da subito molto: il 60enne ha riportato diverse ferite, tra le quali un trauma cranico, per questo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

