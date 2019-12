Usa | presto la firma del bilancio 2020 per la Difesa

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo l’accordo trovato dalle commissioni del Congresso (sarà votata in questi giorni dalla Camera dei Rappresentati e dal Senato), la legge di autorizzazione per le spese militari (Ndda, National Defense Authorization Act) è quasi pronta per essereta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che renderà effettivi i cambiamenti apportati alper l’anno fiscale. Per il Pentagono sono stati stanziati 738 miliardi di dollari (contro i 750 miliardi richiesti), tra i quali vi sono fondi destinati a rendere attiva la forza spaziale voluta da Trump, costituita tramite l’Ndda come “Space Corps” e inserita alle dipendenze del Dipartimento dell’Aeronautica. Non solo, perché la legge prossima all’approvazione contiene anche una nuova mossa anti-russa, tramite sanzioni contro alcune aziende russe che lavorano al progetto del gasdotto Nord Stream 2. Nella stessa National ...

lara_ugolini : RT @Emmapretti: Fermatevi a guardare con attenzione questa meraviglia assoluta di candore che presto finirà in #canile se non arriva un'#ad… - OzzTriscele72 : RT @Emmapretti: Fermatevi a guardare con attenzione questa meraviglia assoluta di candore che presto finirà in #canile se non arriva un'#ad… - Emilystellaemi2 : RT @Emmapretti: Fermatevi a guardare con attenzione questa meraviglia assoluta di candore che presto finirà in #canile se non arriva un'#ad… -