Una Lazio irriconoscibile e rinunciataria perde a Rennes | addio Europa League | passa il

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unae, molto probabilmente poco vogliosa e concentrata sul campionato e sulla Supercoppa italiana,in casa del. I francesi giocano molto meglio della squadra di Simone Inzaghi, per la quale il passivo poteva rivelarsi anche più pesante.mai pericolosa dalle parti di Mendy, i francesino poco dopo la mezz’ora con il gol del difensore centrale Gnagnon, bravo a concludere velocemente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lanon trova la forza di reagire e il vantaggio del Cluj contro il Celtic nell’altra partita del girone spegne definitivamente le speranze di qualificazione. Nel finale arriva anche il raddoppio delcon Gnagnon, che sfrutta una corta respinta di Proto per la doppietta personale. Per laora testa solo ai prossimi due impegni prima della sosta. Finisce qui. 87′ – Raddoppia ...

