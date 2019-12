Un uomo va al ristorante e ordina una bottiglia di vino da 300 euro ma il cameriere

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una storia incredibile quella accaduta in undi lusso a Manchester, il Hawksmoor dove unhato unadi Chateau Pichon Longuevill Comtesse de Lalande del 2001 che costava sula carta dei vini 260 sterline ma ilsbagliando gli ha portato una“rara” del valore di 5.000,00 e cioè unadi Chateau Le Pin Pomerol. Il cliente l’ha bevuta non sappiamo se accorgendosi dell’errore e approfittandone o non rendendosene conto. Ilquando si è accorto dell’errore in cui era incorso ilnon ha adottato alcun provvedimento nel confronti delma su twitter ha scritto così: «Al membro dello staff che lo ha portato accidentalmente al tavolo, testa alta! Gli errori accadono e ti vogliamo bene lo stesso». Tanti utenti hanno apprezzato il gesto del ristoratore che ha perdonato con il sorriso il grave errore ...

