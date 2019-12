Un posto al sole anticipazioni | VIVIANA scombina le carte tra Filippo e Serena?

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A Unal, se ricordate, il rientro di(Michelangelo Tommaso) da Tenerife è stato alquanto turbolento: l’uomo, infatti, non riusciva a dimenticare la breve avventura vissuta con(Angela Bertamino) ed era in preda a tremendi sensi di colpa. Con il passare delle settimane, le cose sono migliorate e ora tra il Sartori e la moglie(Miriam Candurro) sembra essere tornata una bella complicità, complice anche la contentezza di lei per l’apertura del tanto agognato b&b. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Proprio la struttura ricettiva, però, potrebbe essere fonte di varie preoccupazioni nelle prossime puntate di Upas: sarà lì, infatti, che si insedierà Otello (Lucio Allocca), la cui permanenza è destinata a creare problemi ae ai suoi ospiti stranieri. Ma questo è niente: presto la ...

