Un posto al sole anticipazioni | torna Cotugno Vigili superstar | ecco quando

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo un po’ di tempo, a Unalstiamo per rivedere in primo piano il comando dei, che – se ricordate – è stato parecchio al centro della scena nel periodo in cui Mariella Altieri (Antonella Prisco) nascondeva a Guido (Germano Bellavia) la verità sul piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont). La prima novità in tal senso (che vi segnaliamo in anteprima) riguarda il ritorno sui teleschermi del simpatico vigile. L’attore Walter Melchionda, che con il suo personaggio assicura sempre quel “tocco comedy” che male non ci sta, sta dunque per rientrare in onda e lo rivedremo con le puntate del 19 e 20 dicembre. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Ma non solo. Ci spingiamo un po’ in avanti e, sempre in assoluta anteprima, vi anticipiamo che – dopo il consueto stop del 31 ...

