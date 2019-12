UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

5395 di Unalin onda13: L'incontro con Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa sotto gli occhi di mamma Rita, riesce a scuotere Diego (Francesco Vitiello) proprio nel giorno dell'udienza per il patteggiamento… Clara (Imma Pirone) è in uno stato di estrema fragilità e deve decidere se denunciare Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il quale intanto mostra ancora la sua arroganza… Stanchi del comportamento di Otello (Lucio Allocca), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) pur di ammorbidirlo si affidano a Guido (Germano Bellavia)…

