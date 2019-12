Ultimi sondaggi politico elettorali | Lega al 33% | Fratelli d’Italia sotto il 10%

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un inevitabile calo delladefinito da molti fisiologico secondo isti. Il partito di Matteo Salvini perde in una settimana, secondo l’istituto Swg l’0,8% dei consensi passando dal 33,8% delle intenzioni di voto al 33%. Un Italiano su tre ha intenzione al momento di votare. Un trend quello del carroccio che sembra inarrestabile. Secondo partito in Italia sempre secondo Swg,resi noto da Mentana su la7, è il Partito Democratico con il che si attesta al 18% con un lieve miglioramento dello 0,3% dei consensi. Inarrestabile calo neidel M5S che si ferma al 15,5% dei consensi. Ancheha una leggera battuta d’arresto collocandosi al 9,8% dei consensi con un meno 0,2% in una settimana. L’ unico partito che nel centrodestra guadagna qualcosina neiè Forza Italia che si attesta al 5,3% dei. Anche Matteo Renzi ...

ZenatiDavide : #ForzaCatalunyaScotland GB al voto, Parlamento nascerà senza maggioranza?: o va alle urne per elezioni legislative… - marcodifonzo : Ultimi sondaggi - blidonni : Info Data - Regno Unito al voto. Gli ultimi sondaggi, le incognite e i fattori di disturbo -