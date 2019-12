Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 18 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il senatore dei 5 Stelle Ugo Grassia formalizzato l’addio al Movimento 5 Stelle aderendo al gruppo della Lega immediata del di Di Maio se ci sono senatori come Grassi che appena passata la lega è vicino di utilizzare una cosa non vera come il martedì vero che vogliono cambiare casacca e tradire il mandato che cittadini gli hanno dato nulla di male ma vado a casa altrimenti a quella lettera alighino anche un listino prezzi sul mercato delle vacche soddisfatto Salvini che personalmente non sia del passaggio diamo il benvenuto al senatore Grazie per te a chi concorrenza competenza serietà a idee positive per l’Italia e non è succube del PD è il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Palazzo Marino Le vedove dell’anarchico Pinelli LisaIl ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - infoitinterno : Pensioni, ultime notizie: ecco come dovrebbe essere la riforma - francdisa : RT @lanavediteseoed: Ottime notizie dalle ultime #classifichediqualità de #Lindiscreto per libri in #traduzione: “Il sussurro del mondo” de… -