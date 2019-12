Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 17 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera della commissione bilancio alla manovra il testo passa all’esame dell’aula via libera ad alcuni interventi cardine come la Plastik Tex a luglio ridotta 45 Di Martino la Sugar Tax rinviato a ottobre l’addizionale Ires salita delle 3,5% per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ferrovie io libera anche alla rimodulazione della tassa sulle auto azienda la tassa sulla fortuna che 20% sulle vincite oltre €500 questa la detrazione al 19% per le spese sanitarie senza vincoli di reddito per il MoVimento 5 Stelle sulla canapa fanno tutto 0,5% di THC non è uno stupefacente il nuovo affondo dell’ex premier Matteo Renzi contro i giudici dopo l’inchiesta suo pene citando in Senato Aldo Moro parlando di finanziamento ...

