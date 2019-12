Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio giornata cruciale nel Regno Unito Gran Bretagna al voto per decidere il futuro della brexit del paese ieri nell’ultima giornata di campagna elettorale sondaggi davano ancora in testa al premier Boris Johnson 3D scenari possibili secondo i sondaggi maggioranza assoluta di seggi al partito conservatore del premier maggioranza sorpresa per il dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla brexit capeggiato dalla parti di Jeremy corbyn e poi ancora lo stallo in Israele invece scaduta a mezzanotte il termine di 21 giorni previsto dalla legge israeliana perché la knesset è formato il nuovo governo in Parlamento se Dunque sciolto Ma i deputati sono rimasti a discutere fino a tarda notte il Provvedipizza modalità e la data del voto è stato infine confermato il prossimo 2 marzo già stabilito nei giorni ...

