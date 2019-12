Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 09 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governo supera la prova del voto sul fondo salva stati mai 5 stelle si spaccano tra assenze uscite dall’aula e che ha minacciato di cambiare casacca maggioranza arretra pericolosamente la camera Passando dai 341 si della fiducia al Conte bis i291 sul mess mancano dall’aula 14 pentastellati d12 giustificati del Movimento una risoluzione in casa invece 165 122 no e 2 astensioni Quando nacque a settembre il aveva ottenuto 169 voti di fiducia a favore al momento del voto le assenze dei grillini si fermano a 5 x con te oggi a Bruxelles nessun problemaprocede spediti senza temere ripercussioni per il leader del PD Zingaretti il Partito Democratico è stato compatto il governo Conte ha un mandato forte in Europa ha detto il leader dei democratici maggioranza compatta al voto su Plastic and Sugar ...

